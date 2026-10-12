Kinoabend in Köln„Was haben wir gelacht“ - Bettina Böttinger und die Regisseurinnen im Gespräch

Ein Abend über Humor, Sexismus und weibliche Stärke im deutschen Fernsehen: „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ laden ein zum Filmabend mit dem Dokumentarfilm „Was haben wir gelacht“ im Kölner Odeon-Kino – mit anschließendem Gespräch mit Macherinnen des Films sowie Bettina Böttinger.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des deutschen Unterhaltungsfernsehens der 1990er- und frühen 2000er-Jahre erstmals aus der Perspektive der Frauen, die mitten im Geschehen standen: Maren Kroymann, Hella von Sinnen, Gaby Köster, Esther Schweins und Bettina Böttinger blicken zurück auf eine Zeit, in der Frauen im Fernsehen vor allem Beiwerk waren, als Pointe dienten und weiblicher Humor als Quotenkiller galt. Anhand von Archivaufnahmen aus Shows von Thomas Gottschalk, Harald Schmidt und Stefan Raab zeigt der Film, wie sexistisch der Humor jener Jahre tatsächlich war – und wie viel Mut es die Protagonistinnen kostete, sich dagegen zu behaupten.

Bettina Böttinger ist dabei eine besondere Stimme im Film: Die Kölner Talk- und Fernsehmoderatorin ist selbst keine Komikerin, hatte Kroymann, Köster und von Sinnen aber immer wieder als Gäste in ihren eigenen Sendungen. Im Film erzählt sie unter anderem davon, wie Harald Schmidt sie in seiner Show offen beleidigte und mit einer Klobrille verglich. Erfahrungen wie diese machen deutlich, wie selbstverständlich frauenfeindlicher Humor im deutschen Fernsehen jahrzehntelang hingenommen wurde – lange vor der #MeToo-Debatte.

Filmgespräch mit Böttinger und den Regisseurinnen

Am 23. November, 18 Uhr, zeigt „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ den Dokumentarfilm „Was haben wir gelacht“ im Kölner Odeon-Kino, Severinstraße 81. Im Anschluss an die Vorführung sprechen die beiden Regisseurinnen Eva Müller und Isabel Schneider sowie Bettina Böttinger über den Film, die Dreharbeiten und ihre Erfahrungen in einer männerdominierten Fernsehbranche. Moderiert wird der Abend von Anne Burgmer, Leiterin der Kulturredaktion. Tickets gibt es auf der Seite des Odeon-Kino zu kaufen.

Die Veranstaltung ist Teil unserer neuen Reihe „Frauensache“. „Frauensache“ soll weiblicher Stärke und Selbstbestimmung eine Bühne geben, unterstützt wird die Reihe von der Volksbank Köln Bonn.

Was haben wir gelacht: Filmvorführung mit anschließendem Filmgespräch 📍 Odeon-Kino, Köln 🗓️ Sonntag, 23. November, 18 Uhr Mit: Bettina Böttinger, Eva Müller, Isabel Schneider Moderation: Anne Burgmer.