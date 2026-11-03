Der Verlag Bastei Lübbe hat viele spannende Krimiautorinnen und -autoren in seinem Programm. Und nun gibt es die Chance, drei von ihnen bei einer besonderen Kriminacht in den Räumen des Kölner Verlags kennenzulernen: Vera Buck („Keine Angst, Darling“), Sarah Bestgen („Safe Space“) und Arne Dahl und Jonas Moström mit „Doppelspiel“ sind dabei.

Die vier Autorinnen und Autoren aus drei Ländern präsentieren ihre Bücher und sprechen mit Moderator Günter Keil über Mord, Motive und das, was uns nachts nicht schlafen lässt. Als Highlight des Abends kündigt Bastei Lübbe einen exklusiven Sneak-Peek auf Sarah Bestgens neuen Thriller „Best Friends“ an, der am 1. Februar erscheint.

Tickets kosten 25 Euro. Im Ticketpreis sind der Eintritt zur Veranstaltung sowie ein Getränk enthalten. Einlass ist das Foyer im Verlagshaus der Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6-20, 51063, ist ab 19 Uhr. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr.

Wie Sie an der Verlosung teilnehmen

Wir verlosen 5x2 Tickets zur „Carls Crime - Kriminacht“. Was Sie tun müssen, um eins der Exemplare zu gewinnen? Melden Sie sich hier für unseren kostenlosen neuen Literatur-Newsletter Lesestoff des „Kölner Stadt-Anzeiger“ an. Darin stellt Kulturchefin Anne Burgmer alle 14 Tage Buchrezensionen aus der Kulturredaktion vor – ergänzt durch Empfehlungen von Bestseller-Autorin Elke Heidenreich.

Die Verlosung der Tickets findet in der kommenden Ausgabe des Newsletters am 6. November statt. Viel Glück! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Mit der Teilnahme gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ksta)