Mit „Arctic Meltdown“ legt Robert Habeck, Ex-Wirtschafts- und Klimaschutzminister, ein geopolitisches Sachbuch vor, das die Arktis als neuen Schauplatz der Weltpolitik beleuchtet. Nicht zuletzt die Grönland-Drohungen des US-Präsidenten haben den Blick der Welt auf den hohen Norden gelenkt. Habeck zeigt, warum die Region – wo sich die Erdwärme viermal schneller vollzieht als im globalen Mittel – zum Brennpunkt internationaler Interessenkonflikte wird: Das schmelzende Eis öffnet neue Handelsrouten und macht gewaltige Rohstoffvorkommen zugänglich. Lesen Sie hier ein Interview, das wir mit Robert Habeck zu seinem Buch geführt haben.

Wie Sie an der Verlosung teilnehmen

Wir verlosen fünf Exemplare von „Arctic Meltdown“. Was Sie tun müssen, um eins der Exemplare zu gewinnen? Melden Sie sich hier für unseren kostenlosen neuen Literatur-Newsletter Lesestoff des „Kölner Stadt-Anzeiger“ an. Darin stellt Kulturchefin Anne Burgmer alle 14 Tage Buchrezensionen aus der Kulturredaktion vor – ergänzt durch Empfehlungen von Bestseller-Autorin Elke Heidenreich.

Die Verlosung der fünf Bücher findet in der kommenden Ausgabe des Newsletters am 16. Oktober statt. Viel Glück! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Mit der Teilnahme gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ksta)