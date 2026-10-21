Tansania 360°Mit dem Rad rund um den Kilimanjaro

Den Kilimanjaro mit dem Rad umrunden und Tansania aus nächster Nähe erleben: Diese Reise führt durch abwechslungsreiche Landschaften Ostafrikas – von Moshi und den üppigen Ausläufern des Kilimanjaro über Regenwald und fruchtbares Kulturland bis in die weite Savanne von Kilimanjaro West.

Die Rundtour um den Kilimanjaro im Überblick. Copyright: Kölner Stadt-Anzeiger Medien

Auf den Radtouren begegnen Sie dem ursprünglichen Tansania. Die Route führt durch Dörfer und Landschaften, in denen Chaggas, Merus und Massai leben. In Kilimanjaro West erleben Sie die offene Savanne und können mit etwas Glück Gnus, Zebras, Giraffen oder andere Wildtiere beobachten. Ein besonderer Höhepunkt ist die Fahrt durch die Steppenlandschaft, bei der der Kilimanjaro und der Mount Meru eindrucksvolle Wegbegleiter sind.

Die Radreisegruppe vor dem schneebedeckten Kilimanjaro. Copyright: reisewelt Teiser & Hüter

Auch abseits des Fahrrads bietet die Reise besondere Erlebnisse: Auf dem Programm stehen unter anderem die Besichtigung von Old Moshi, eine Fahrt zum Materuni-Wasserfall mit Wanderung durch den Regenwald, eine Fußsafari am Lake Chala, eine Kanutour sowie eine Fußsafari mit Massai-Kriegern durch die Savanne von Kilimanjaro West. Jeder Teilnehmer pflanzt außerdem einen Baum im Savannengebiet Kilimanjaro West.

Für die Radtouren stehen sehr gute Mountainbikes zur Verfügung. Neue Mountain-E-Bikes können gegen Aufpreis gebucht werden. Professionelle Radguides, ein Begleitfahrzeug mit Werkstatt und Gepäcktransport sowie Ersatzräder sorgen für Unterstützung unterwegs. Übernachtet wird in ausgewählten Lodges und Camps; Vollpension und Trinkwasser während der Touren sind inklusive.

Vollpension und Trinkwasser während der Touren sind inklusive. Copyright: reisewelt Teiser & Hüter

Die Tagesetappen führen überwiegend über Staub- und Schotterstraßen und erfordern gute Fitness und Ausdauer. Je nach Etappe sind bis zu etwa 69 Kilometer und bis zu 1.155 Höhenmeter zu bewältigen. Wer weniger Erfahrung im Gelände hat oder die Strecken komfortabler bewältigen möchte, kann ein E-Bike wählen.

Am Etappenabend lässt die Gruppe den Radtag ausklingen. Copyright: reisewelt Teiser & Hüter

Die 13-tägige Radreise ist für ausgewählte Termine ab 3.699 € pro Person buchbar. Bei Buchung bis zum 31.10.2026 sparen Sie 100 € Frühbuchervorteil auf die 2027 er Termine. Verschiedene Reisetermine 2027.