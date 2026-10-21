Karibische Lebensfreude, türkisblaues Meer und ganz besondere Momente an Bord des Traumschiffs: Mit diesem exklusiven Leserreisen-Special reisen Sie mit der eleganten MS AMADEA von Jamaika bis nach Hamilton auf Bermuda. Der Flug ab und bis Frankfurt ist bereits inklusive. Auch die An- und Abreise zum Flughafen wird dank des Rail & Fly Tickets 2. Klasse komfortabel ergänzt.

Zum Auftakt entdecken Sie Montego Bay und Port Antonio auf Jamaika. Traumhafte Strände, warmes Meer und die entspannte Lebensfreude der Insel stimmen auf eine außergewöhnliche Reise ein. Anschließend führt die Kreuzfahrt weiter in die Dominikanische Republik, nach Puerto Rico, zu den US-amerikanischen Jungferninseln sowie nach St. Kitts, St. Barth und St. Maarten. Die abwechslungsreiche Route verbindet eindrucksvolle Inselerlebnisse mit entspannten Seetagen an Bord.

Montego Bay, Jamaika: Seebrücke und türkisblaues Karibikmeer. Copyright: PHO_AMA540_Montego_Bay

Ein Höhepunkt ist der Aufenthalt in Hamilton auf Bermuda. Die Insel begeistert mit ihrer üppig grünen Landschaft, eleganten Häusern und den berühmten rosafarbenen Stränden.

Farbenfrohe Häuser in Hamilton auf Bermuda. Copyright: PHO_AMA540_Hamilton_bunte_haeuser

An Bord der MS AMADEA, bekannt als „Das Traumschiff“, genießen Sie Vollpension, aufmerksamen Service und ein großzügiges, elegantes Ambiente. Das Schiff bietet maximal 570 Passagieren vielfältige Möglichkeiten zur Erholung und Unterhaltung. Zur Ausstattung gehören unter anderem mehrere Bars und Salons, ein Aussichtssalon, Bibliothek, Kino, Pianolounge, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter, Saunen, Swimmingpool, Jacuzzi sowie eine Teakholz-Rundum-Promenade mit Joggingpfad. Für kulinarische Abwechslung sorgen die Restaurants „Vier Jahreszeiten“, „Amadea“ und „Pichler’s“. Tischwein zum Mittag- und Abendessen ist inklusive.

An Bord der MS AMADEA: Sonniges Promenadendeck mit Blick über das Meer. Copyright: PHX_Alain_Kramer_AMA_Aussen_Promenade_Deck_AMA485E_2024_8

Laut PHOENIX REISEN sind auf einzelnen Teilstrecken Dreharbeiten mit bekannten Schauspielern und einem Produktionsteam vorgesehen. Vielleicht erleben Sie dadurch besondere „Traumschiff“-Momente direkt an Bord.

Die Reise ist exklusiv als Leserreisen-Angebot bereits ab 3.399 € pro Person buchbar, weitere Kabinenkategorien sind auf Anfrage erhältlich. Bei der Buchung bitte das Kennwort „Leserreisen Köln“ angeben.