Unkommentiert ließ Nicole den Ortswechsel ihres Konzertes in die Jungholzhalle nach Meckenheim am Sonntagabend nicht: „Das Euskirchener Stadttheater hat einen Dachschaden. So waren wir gezwungen, umzuziehen“, sagte die 62-jährige Schlagersängerin vor rund 400 Fans in der Meckenheimer Mehrzweckhalle: „Natürlich war das für euch keine einfache Situation, das ist uns allen bewusst. Ich habe mich aber so auf das letzte Konzert meiner Tour in diesem Jahr gefreut, deswegen wollten wir es nicht ausfallen lassen“, betonte Nicole, die anlässlich ihres 45-jährigen Bühnenjubiläums mit ihrer „Meine Schätze“-Tour unterwegs ist.

Verlegung sorgt für Verwirrung und Kritik

Doch nicht alle hatte die Information über den neuen Veranstaltungsort erreicht: „Wir sind erst nach Euskirchen zum Stadttheater gefahren und haben dort erst gesehen, dass das Konzert nach Meckenheim verlegt worden ist. Zum Glück waren wir früh genug unterwegs und haben es noch rechtzeitig geschafft“, sagte Josef Valder aus Euskirchen. Beschwerden wegen der Verlegung habe es laut Irene Bodschwinna von der Agentur Hypertension, die die Tour organisiert, im Vorfeld nicht gegeben. Alles habe reibungslos geklappt. Es seien auch keine Karten zurückgegeben worden. Anders sah dies Gabriele Müller aus Bornheim, die ihrer Freundin Christa Reuter die Einladung zum Konzert zum Geburtstag geschenkt hatte. „Ich bin sehr unzufrieden“, sagte sie auf Nachfrage. Im Vorverkauf habe sie Reihe zwei gebucht, um eine gute Sicht auf die Bühne zu haben: „Wir waren extra frühzeitig hier, um einen guten Platz zu ergattern, doch die Schlange am Einlass war schon sehr lang. Jetzt sitzen wir irgendwo mittendrin.“ In der Jungholzhalle gab es freie Platzwahl: „Das hätte man anders organisieren und nach Kategorien aufteilen sollen“, meine Müller Eine nette Geste wäre es aus ihrer Sicht gewesen, wenn es als Entschuldigung für die Gäste vom Veranstalter vielleicht ein Freigetränk geben hätte.

Eine Konzertreise durch viereinhalb Jahrzehnte

Entschädigt wurden die Fans dafür durch eine abwechslungsreiche, zweieinhalbstündige Konzertreise, auf die Nicole ihr Publikum durch viereinhalb Jahrzehnte Musikgeschichte mitnahm – begleitet von ihrer vierköpfigen Liveband. Für erste Gänsehautmomente sorgte die Sängerin aus dem Saarland gleich zu Beginn mit einem ihrer neueren Songs „Ich will mehr“ bevor sie im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bühne ihre Schatzkiste öffnete. Einer ihrer Klassiker, „So viele Lieder sind in mir“, stand dabei programmatisch für den vielseitigen Abend.

Von „Wetten, dass …?“ bis zum Grand Prix

Nicole erinnerte daran, dass sie ihre Popballade „Ich hab‘ dich doch lieb“ 1983 wegen einer verlorenen Wette bei „Wetten, dass …?“, damals noch moderiert von Frank Elstner, gemeinsam mit der Gruppe Trio („Da Da Da“) einsang. Trio übernahm den Hintergrundchor auf der Single. Nicht fehlen durfte natürlich ihr allererster Hit aus dem Jahr 1981, mit dem die direkt Platz 2 der deutschen Charts eroberte: „Flieg‘ nicht so hoch, mein kleiner Freund“ – in Meckenheim dargeboten im Countrystil. Der Hit entstand ein Jahr vor dem Auftritt, der ihr Leben für immer verändern sollte: ihr Auftritt beim Eurovision Song Contest (damals noch Grand Prix d’Eurovision), als sie als 17-Jährige in Harrogate mit dem zeitlosen Klassiker „Ein bißchen Frieden“ den ersten Sieg für Deutschland holte. Diesen internationalen Nummer-eins-Hit gab es natürlich auch in Meckenheim - mit ihrer weißen Gitarre von damals: „Meine White Lady“, wie Nicole liebevoll sagte.

Nicole öffnet ihre Schatzkiste Copyright: Strebel

Verneigung vor Meinunger und Siegel

Als Verneigung vor dem im vergangenen verstorbenen Texter Bernd Meinunger und Komponist Ralph Siegel, denen sie viele Hits zu verdanken hat, spielte sie noch ein Medley mit Klassikern der beiden Autoren.

Ein Star zum Anfassen

Nicht fehlen durften Fanfavoriten wie „Papillon“, „Ein leises Lied“ oder „Allein in Griechenland“, das sie für ihr aktuelles Jubiläumsalbum, das ebenfalls „Meine Schätze“ heißt, und mit dem sie nach vielen Jahren wieder die deutschen Top 10 der Charts erreicht hatte, mit Ballermann-Ikone Mickie Krause eingesungen hat. Überhaupt nahm sie einige ihrer bekanntesten Hits für das Album mit Größen wie Johnny Logan oder Heinz Rudolf Kunze neu auf. Nicole gab sich buchstäblich als Star zum Anfassen, ging mehrfach durch die Reihen um einige Lieder zu singen. Ein Hitmedley rundete das Programm ab, bevor der Abend zu stehenden Ovationen mit dem Chanson „Das letzte Lied“ fulminant endete.

Gute Akustik in der Halle, Sanierung im Stadttheater

Anfangs mag mancher skeptisch gewesen sein wegen des Location-Wechsels vom eher gediegenen Stadttheater in Euskirchen in die moderne Mehrweckhalle in der Apfelstadt. Die mag vielleicht weniger Charme haben als ein kleines Theater, konnte dafür aber mit einer ausgezeichneten Akustik punkten. Wie auf der Internetseite der Stadt Euskirchen zu lesen ist, finden in der laufenden Spielzeit, die bis zu den Sommerferien 2027 geht, keine Veranstaltungen im Theater statt. Laut einem Gutachten sind Sanierungsmaßnahmen notwendig, bis die Veranstaltungsstätte wieder genutzt werden kann: „Zwar geht vom Tragwerk keine akute Gefährdung aus und auch die untersuchten Deckenplatten sind in einem guten Zustand“, heißt es dort. Problematisch sei jedoch die hängende Putzdecke im Veranstaltungsraum, an der Beleuchtung und Akustik befestigt sind.

Bereits im Mai wurde das Heino-Konzert in die Jungholzhalle verlegt. Andere Veranstaltungen finden in Euskirchen-Kuchenheim in der Alten Tuchfabrik statt oder wurden ganz abgesagt.