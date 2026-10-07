Mit einem durchschnittlichen Jahresbrutto von 44.999 Euro liegt der Rhein-Sieg-Kreis an der Spitze der fünf Umlandkreise Kölns – vor Rhein-Berg, Rhein-Erft, Oberberg und Euskirchen. Doch der Blick auf die einzelnen Kommunen und auf die Verteilung zwischen Männern und Frauen zeigt: Innerhalb des Kreises klaffen die Gehälter so weit auseinander wie in keiner der verglichenen Regionen. Hinzu kommt: Im bundesweiten Vergleich liegt auch der Spitzenreiter Rhein-Sieg-Kreis unter dem Durchschnittswert.

Das geht aus einer Auswertung des Jobportals Kununu hervor, das dafür Gehaltsangaben aus dem Zeitraum September 2022 bis September 2026 ausgewertet hat – für den Rhein-Sieg-Kreis allein 1.733 Datensätze, die größte Stichprobe unter den fünf Vergleichsregionen. Im Vergleich der Nachbarkreise liegt Rhein-Sieg damit knapp vor Rhein-Berg (44.014 Euro) und Rhein-Erft (43.794 Euro), deutlicher vor Oberberg (41.341 Euro) und Euskirchen (36.369 Euro). An die Metropolstadt am Rhein reicht der Kreis dennoch nicht heran: Laut Kununu liegt das Durchschnittsgehalt in Köln bei 50.600 Euro brutto im Jahr – rund 5.600 Euro beziehungsweise elf Prozent mehr als im Rhein-Sieg-Kreis.

Innerhalb des Rhein-Sieg-Kreises ist die Spannweite zwischen den Gehältern aber enorm. Spitzenreiter ist Meckenheim mit 65.031 Euro im Schnitt (359 Angaben) – ein Wert, der sogar über dem Kölner Durchschnitt liegt und der höchste aller 24 in der Studie erfassten Kommunen in sämtlichen fünf Regionen ist.

Am unteren Ende steht Königswinter mit 24.819 Euro (132 Angaben) – der niedrigste Wert, den die Studie überhaupt verzeichnet. Zwischen beiden Städten liegt mehr als der Faktor 2,6. Dazwischen reihen sich Hennef (44.448 Euro), Siegburg (43.786 Euro), Troisdorf (42.711 Euro), Bornheim (39.722 Euro), Sankt Augustin (36.102 Euro), Bad Honnef (34.849 Euro) und Eitorf (26.224 Euro) ein.

Woher die extreme Spannbreite kommt, lässt sich aus den Daten allein nicht ablesen. Nahe liegt, dass sich in Meckenheim wirtschaftsstarke Branchen oder einzelne große Arbeitgeber in der Stichprobe niederschlagen – belegt ist das durch die vorliegende Auswertung jedoch nicht.

Auch zwischen den Branchen gibt es im Kreis große Unterschiede. Am besten bezahlt wird in der IT-Branche mit durchschnittlich 68.833 Euro (350 Angaben) – der höchste Branchenwert der gesamten Studie, noch vor der Energiebranche in Rhein-Erft (66.207 Euro). Am unteren Ende liegt die Hotellerie mit 24.028 Euro.

Ein weiterer auffälliger Befund betrifft die Bezahlung von Männern und Frauen. Mit einer Differenz von 13.448 Euro (26 Prozent) zwischen Männern (50.881 Euro) und Frauen (37.433 Euro) weist der Rhein-Sieg-Kreis den größten Gehaltsunterschied aller fünf Vergleichsregionen auf. Zum Vergleich: In Euskirchen beträgt die Differenz nur 665 Euro, in Rhein-Berg knapp 4.000 Euro. Die Studie liefert keine Erklärung für diesen Unterschied – etwa, ob er auf unterschiedliche Branchen, Arbeitszeitmodelle oder Führungsanteile zurückgeht.

Auffällig ist zudem: Wer im Rhein-Sieg-Kreis Führungsverantwortung trägt, verdient im Schnitt nur 11,6 Prozent mehr (49.723 Euro) als Beschäftigte ohne Führungsaufgabe (44.558 Euro). In Rhein-Berg liegt dieser Aufschlag bei 43 Prozent, in Rhein-Erft bei 32 Prozent – Rhein-Sieg hat damit den mit Abstand geringsten „Führungsaufschlag" der fünf Regionen.

Die Zahlen zeigen damit zwei Gesichter des Rhein-Sieg-Kreises: einen Umlandkreis, der im Regionalvergleich beim Gehalt vorn liegt – und zugleich einen Kreis, in dem die Unterschiede zwischen Kommunen, Branchen und Geschlechtern größer sind als anderswo. Eine Einordnung, etwa durch die IHK Bonn/Rhein-Sieg oder lokale Arbeitgebervertreter, zu den Ursachen dieser Spreizung steht noch aus.

Im bundesweiten Vergleich liegt der Rhein-Sieg-Kreis stattdessen unter dem Durchschnitt. Laut einer separaten Kununu-Auswertung beträgt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland 50.100 Euro – basierend auf bundesweit rund 3,1 Millionen Gehaltsangaben. Mit 44.999 Euro liegt der Rhein-Sieg-Kreis damit gut 5.100 Euro beziehungsweise gut zehn Prozent unter dem Bundesschnitt – ein etwas größerer Abstand als zum Kölner Stadtwert, aber in ähnlicher Größenordnung.

Eine Ausnahme bildet die IT-Branche: Während IT-Beschäftigte in Deutschland im Schnitt 61.977 Euro verdienen, liegt der Wert im Rhein-Sieg-Kreis mit 68.833 Euro deutlich darüber – die Branche zahlt im Kreis also überdurchschnittlich gut, obwohl das Gesamtgehaltsniveau der Region unter dem Bundesschnitt liegt. Bei den bundesweiten Top-Branchen Versicherung (63.808 Euro) und Banken (63.709 Euro) liegen für den Rhein-Sieg-Kreis keine eigenen Vergleichswerte vor, da diese Branchen in der regionalen Auswertung nicht gesondert ausgewiesen sind.

Zur weiteren Einordnung: Innerhalb Deutschlands zahlen nach Kununu-Daten vor allem einzelne Großunternehmen überdurchschnittlich hohe Gehälter aus – etwa SAP (76.581 Euro) oder Airbus (75.563 Euro) –, was zeigt, dass einzelne Arbeitgeber das Bild einer Region oder Branche stark verschieben und nachhaltig verändern können. Das deckt sich mit der Beobachtung aus dem Rhein-Sieg-Kreis, wo der Meckenheim-Ausreißer (65.031 Euro) ebenfalls auf einen ähnlichen Effekt hindeuten könnte – ohne dass dies durch die vorliegenden Daten belegt ist. (mit roa)