Unser Newsletter „Lesestoff“ gibt Antworten: Kulturchefin Anne Burgmer stellt alle 14 Tage Buchrezensionen aus der Kulturredaktion vor – ergänzt durch Empfehlungen von Bestseller-Autorin Elke Heidenreich. Dazu: Hinweise auf Lesungen, Literaturfestivals und Veranstaltungen in Köln und der Region, Interviews mit Autorinnen und Autoren sowie Verlosungen. Direkt in Ihr Postfach.

Darauf dürfen Sie sich freuen:

Buchrezensionen aus der Kulturredaktion des Kölner Stadt-Anzeigerktuelle Gesundheits­themen – von Schlaf über Hormone bis Ernährung Leseempfehlungen von Elke Heidenreich Interviews mit Autorinnen und Autoren Termine für Lesungen, Literaturfestivals und Buch-Events in Köln und der Region Hinweise auf eigene Veranstaltungen des Kölner Stadt-Anzeiger rund ums Buch Verlosungen von Büchern und Veranstaltungstickets

Warum lohnt sich die Anmeldung?

Weil Sie alle zwei Wochen eine kuratierte Auswahl an Buchtipps, Hintergründen und Veranstaltungshinweisen erhalten – zusammengestellt von unserer Kulturredaktion, die die Kölner Kulturszene kennt. Kein Algorithmus, sondern Empfehlungen von Menschen, die lesen, weil es ihr Beruf und ihre Leidenschaft ist.

Ob Roman, Sachbuch oder Lyrik, ob Debüt oder Klassiker: Wir ordnen ein, was auf dem Buchmarkt passiert, und zeigen, wo Literatur in Köln lebendig wird.

Die erste Ausgabe des Literatur-Newsletters wird am 4. September 2026 versendet.

Jetzt anmelden und mitlesen!