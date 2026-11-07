Zollfahnder haben in Wuppertal in einer Lagerhalle 144 Tonnen Lachgas sichergestellt. Die Lachgas-Kartuschen seien auf Paletten verpackt, sagte eine Sprecherin der Zollfahndung Essen. Die Halle sei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal durchsucht worden. Festnahmen habe es nicht gegeben, die Ermittlungen liefen. Zuerst hatte der WDR berichtet.

In der Halle sollen etwa 500 Paletten mit der unter jungen Menschen als Partydroge bekannten Substanz gelagert sein. Die Pakete wurden am Abend noch weiter gezählt, sagte die Sprecherin. Einen Lachgas-Fund in solch einem Ausmaß habe die Zollfahndung bisher noch nie aufgedeckt.

Lachgas für Kinder verboten

Es bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen das neue Gesetz über psychoaktive Stoffe, sagte die Sprecherin. Lachgas ist seit diesem Jahr für Kinder und Jugendliche in Deutschland verboten. Das Gesetz untersagt den Erwerb und Besitz für Minderjährige. Generell verboten wurden auch der Online-Handel und der Kauf an Automaten.

Folgen des Konsums von Lachgas könnten Bewusstlosigkeit und bleibende Schäden des Nervensystems sein, hatte das Bundesgesundheitsministerium gewarnt. Oft wird Lachgas, also Distickstoffmonoxid (N2O), als euphorisierender Stoff über Luftballons eingeatmet.

Bei direktem Konsum aus Kartuschen kann es wegen der Kühlung zu Erfrierungen und Verletzungen des Lungengewebes infolge des Gasdrucks kommen. (dpa/red)