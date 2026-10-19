Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 57 nahe Krefeld ist ein 52-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte sein Wagen in Fahrtrichtung Köln mit einem geparkten Laster an einer Raststätte. Die Ermittlungen dauern an.

Der Mann sei am Sonntagabend (18. Oktober) mit seinem Auto in die Ausfahrt zu der Raststätte gefahren, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache für den Kontrollverlust sei vorerst unklar. Die Abfahrt zur Raststätte sei für die Unfallaufnahme sowie für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen über mehrere Stunden gesperrt gewesen.

Auf der Anfahrt zur Unfallstelle kollidierte zudem ein Mannschaftsfahrzeug der Feuerwehr Krefeld-Oppum mit einem Auto, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. (dpa/red)