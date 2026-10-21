Nach einem nächtlichen Unfall mit drei Lkw ist die Sperrung der A3 vor dem Autobahndreieck Dernbach in Fahrtrichtung Köln wieder aufgehoben. Die beteiligten Fahrzeuge hatten sich bei dem Unfall teilweise ineinander verkeilt und standen quer über alle Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Etwa drei Stunden lang war die A3 in Fahrtrichtung Köln komplett dicht. Bereits am Morgen konnte laut Autobahnpolizei eine Spur freigegeben werden. Mittlerweile sei die Sperrung vollständig aufgehoben worden und der entstandene Rückstau habe sich aufgelöst, teilte die Polizei später mit.

Der Unfall war in der Nacht bei einer Baustelle passiert: Dort stand laut Polizei für die Verkehrssicherung ein unbesetzter Laster mit einer Absperrtafel, den der Fahrer eines Sattelzugs aber aus vorerst ungeklärten Gründen übersah. Durch den Aufprall seien die beiden Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen geschoben worden. Dort konnte der Fahrer eines weiteren Lasters demnach nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr gegen den Sattelzug. (dpa)