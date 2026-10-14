Der 23. Castor-Transport aus Jülich hat am frühen Mittwochmorgen (14. Oktober) um 2.47 Uhr das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus erreicht. Wie die Polizei Münster mitteilte, wurde der Transport von Einsatzkräften begleitet und durch eine Protestaktion verzögert.

Während der Fahrt meldeten Verkehrsteilnehmende kletternde Personen auf einer Brücke über der Autobahn 31 nahe der Anschlussstelle Schermbeck. Laut Polizei handelte es sich um eine dreiköpfige Gruppe, die ein Banner entrollt hatte. Zwei Personen hingen dabei an der Außenseite der Brücke.

Zur Sicherheit der Personen und des Transports nahmen Polizisten und Polizistinnen einen 20-jährigen Mann, eine 37-jährige Person und eine 30-jährige Frau in Gewahrsam. Alle drei besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Protestaktion sorgt für Sperrung und Verzögerung

Aufgrund der Protestaktion musste der Verkehr auf der A31 zeitweise abgeleitet werden. Nach einer Verzögerung konnte der Transport seine Fahrt fortsetzen. Die Sicherheit des Transports sei durchgängig gewährleistet gewesen.

Im Vorfeld des Transports fanden drei weitere, angemeldete Versammlungen statt, die friedlich verliefen. In Ahaus wurde eine Mahnwache mit elf Teilnehmenden abgehalten. In Jülich waren bei zwei Versammlungen insgesamt sechs Personen vor Ort. (red)