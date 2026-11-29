Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall in einem Freizeitbad auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Zwei Besucher fanden den Jungen am Samstag leblos in einer Wildwasserrutsche, wie die Polizei mitteilte. Er war den Angaben zufolge als Teilnehmer einer Jugendgruppe in dem Schwimmbad in Albstadt im Zollernalbkreis zu Besuch.

Ersthelfer und Sanitäter versuchten ihn demnach zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Auch ein Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Psychologen kümmerten sich um die Jugendgruppe und die Ersthelfer. An dem Ausflug der Gruppe nahmen laut Polizei etwa 15 bis 20 Menschen teil.

Jugendlicher inmitten der Wasserrutsche gefunden

Laut einem Polizeisprecher wurde der Junge in einem Zwischenbecken inmitten der Wasserrutsche des Bads gefunden. Das Becken verbinde zwei Wildwasserabschnitte miteinander. Dort staue sich das Wasser und die Strömung sei nicht so stark wie in den anderen Abschnitten, erklärte der Sprecher. Jugendliche und Erwachsene könnten trotz des tieferen Wassers dort stehen.

Laut der Webseite des Bads ist die Rutsche für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben. Die 96 Meter lange Rutsche wird dort als „reißender Wildwasserfluss“ mit „Kurven, Wasserwirbel und Stromschnellen“ beworben.

Das Bad wollte sich auf Anfrage zu dem Unfall nicht äußern. Der Betrieb ging am Sonntag einen Tag nach dem Unfall regulär weiter.

Todesumstände noch unklar

Warum der 14-Jährige starb, war zunächst unklar. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es derzeit nicht, hieß es. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Offen ist bislang auch, wie der Junge in das Zwischenbecken gelangte, was sich unmittelbar vor seinem Fund ereignete und wie lange er bereits im Wasser lag. Zur genauen Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Unglücke in anderen Bädern

Erst im Mai war im Spaßbad Miramar in Weinheim an der Landesgrenze zu Hessen ein 25-Jähriger nach einem Unfall auf einer Wasserrutsche in einem Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben waren vier Männer gleichzeitig in eine Rutsche gestiegen, die nur einzeln benutzt werden durfte. Den Erkenntnissen zufolge war der 25-Jährige in der Rutsche mit mehreren Menschen zusammengestoßen und dabei bewusstlos geworden. Einsatzkräfte reanimierten ihn.

Auch in Wehr im Kreis Waldshut war ein zehnjähriger Junge bei einem Zusammenstoß auf einer Wasserrutsche bewusstlos geworden. Er wurde bei dem Unfall im Juni aus dem Wasser gezogen und konnte wiederbelebt werden. (dpa)