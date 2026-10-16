An einer Grundschule im US-Bundesstaat Oregon ist es zu einer folgenschweren Gewalttat gekommen. Neben dem Angreifer, der nach Polizeiangaben erschossen wurde, kamen drei Kinder und ein Erwachsener ums Leben, wie die Sender CBS News und CNN unter Berufung auf Ermittlerkreise berichteten.

Die Polizei hatte bei einer ersten Pressekonferenz von mindestens zwei weiteren Verletzten gesprochen, die in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden seien. „Unter den Opfern befinden sich auch Kinder“, sagte Polizeisprecherin Sheila Miller. Für die Berichte zu mehreren Todesopfern gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Inzwischen steht fest, dass ein 16-Jähriger in der Grundschule im Westen der USA drei Kinder und einen Lehrer (54) erschoss. Die Kinder waren fünf, acht und elf Jahre alt, wie die Polizei in der Stadt Bend im Bundesstaat Oregon am Donnerstag (15. Oktober, Ortszeit) mitteilte. Ein weiteres Kind und ein Lehrer wurden demnach lebensgefährlich verletzt.

Bericht: Angreifer von Passant erschossen

Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 13 Uhr alarmiert worden. Als die Beamten an der Silver-Rail-Grundschule in der Stadt Bend eintrafen, war der Angreifer demnach bereits tot. „Der Verdächtige wurde von einem Anwohner erschossen, der gesehen hatte, wie er die Schule betrat und ihn ins Schulgebäude verfolgte“, sagte der Polizeichef von Bend, Mike Krantz.

Im ersten Notruf bei der Polizei hatte es zunächst geheißen, ein Mann habe auf ein Auto geschossen. Kurz darauf meldeten sich den Angaben zufolge weitere Anrufer und beschrieben, dass der Täter die Schule betreten und das Feuer eröffnet habe. Daraufhin sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt.

Der Leiter des örtlichen Schulbezirks, Steven Cook, äußerte sich „fassungslos“ über die Gewalttat. Er sprach den betroffenen Familien sein Mitgefühl aus. „Keine Worte können die Trauer, die unsere Gemeinde derzeit empfindet, angemessen ausdrücken.“ Der Unterricht an allen Schulen im Schulbezirk wurde für Freitag abgesagt.

Nach Polizeiangaben besuchen zwischen 400 und 450 Schüler die Silver Rail Elementary School in Bend. Die Stadt liegt mittig im Westküsten-Bundesstaat Oregon und hat gut 100.000 Einwohner. (dpa/AFP)