Im australischen Bundesstaat Queensland ist ein 17-jähriger Jugendlicher Opfer einer schweren Gewalttat geworden. Wie ABC News Australia, der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Australiens, berichtet, entdeckte ein Jogger den Jugendlichen am Morgen des 18. Juli in einem Buschgebiet nahe der Cape Pallarenda Road in der Küstenstadt Townsville. Der Jugendliche war mit Kabelbindern gefesselt und in Plastik gewickelt worden. Er wurde neben einem Baum gefunden.

Australien: Jugendlicher erleidet schwere Verletzungen

Nach Angaben der zuständigen Police Service of Queensland (QPS) war der 17-Jährige mehr als fünf Stunden lang unfähig, sich zu bewegen. Den Ermittlungen zufolge wurde das Opfer zuvor in einem Wohnhaus im nahegelegenen Stadtteil Heatley massiv körperlich misshandelt und anschließend in dem unwegsamen Areal zurückgelassen.

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen, darunter mehrere Knochenbrüche, und musste sich im Townsville University Hospital mehreren Operationen unterziehen. Sein Zustand wurde nach der Aufnahme als stabil beschrieben.

Polizei findet wichtige Spuren

Die Kriminalpolizei schließt eine Zufallstat aus. Nach Angaben von Dave Miles, dem leitenden Ermittler der Sonderkommission für Kindesmissbrauch und Sexualdelikte in Townsville, handelt es sich vielmehr um eine gezielte Tat von extremer Intensität. Entsprechende Vorwürfe wegen Folter sind inzwischen Gegenstand der Anklage.

Im Laufe der mehrwöchigen Ermittlungen brachte die Polizei insgesamt elf Personen mit dem Vorfall in Verbindung. Gegen die Beschuldigten wurden unter anderem Anklagen wegen Folter, rechtswidriger Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Unter den Beschuldigten befinden sich eine 35-jährige Frau sowie Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren.

Ein verunglücktes Fahrzeug nahe dem Fundort des Jugendlichen lieferte den Ermittlern wichtige Spuren. Die australischen Behörden ermitteln weiter in dem Fall. (jag)