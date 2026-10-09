Riskantes Überholmanöver mit schrecklichen Folgen: Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Biesenthal nordöstlich von Berlin sind am Mittwochabend (7. Oktober) vier junge Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 61 Jahre alter Autofahrer mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Dabei prallte sein Wagen auf drei entgegenkommende Mopeds, überschlug sich und brannte aus.

Unter den Todesopfern sind nach Polizeiangaben ein 14-jähriges Mädchen, das auf einem Moped mitfuhr, sowie drei junge Männer im Alter von 15, 16 und 19 Jahren.

Ein Abschleppen hebt ein verbranntes Auto auf seinen Transporter. Copyright: Annette Riedl/dpa

Vier junge Mopedfahrer nach Überholmanöver tot

Der Fahrer eines vierten Mopeds kann noch rechtzeitig ausweichen und bleibt nach Angaben der Polizei unverletzt. „Er wird ein wichtiger Zeuge sein“, sagt ein Sprecher. Ihm soll angesichts der Tragik aber auch Zeit gegeben werden, bevor er ausführlich befragt werde. Die beteiligten Fahrzeuge - Auto und Mopeds - sind für die Ermittlungen der Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Wie schnell der Wagen unterwegs war, war zunächst unklar. Sachverständige sollen den Unfallhergang rekonstruieren.

Trauernde stehen vor einer Gedenkveranstaltung vor der Marienkirche, nachdem am Mittwochabend vier Teenager bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben sind. Copyright: Marco Porzig/dpa

Die Tragödie erschüttert die gesamte Region. Am Abend kamen die Eltern der getöteten Jugendlichen, zahlreiche Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie viele weitere Menschen zu einer Gedenkveranstaltung in die Marienkirche im benachbarten Bernau. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, viele Menschen mussten vor dem Eingang bleiben. Drei Pfarrer leiteten die Andacht.

„Alle sind total geschockt. Das ist eine ganz schlimme Tragödie“, sagte Biesenthals Bürgermeister Carsten Bruch (CDU) zuvor. An der inzwischen freigeräumten Unfallstelle erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer. Trauernde hielten dort inne. Im Straßengraben waren noch schwarz verkohltes Gras und auf dem Asphalt gelbe Markierungen zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens zu sehen. (red)