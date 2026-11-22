Bei einem Gottesdienst in einer Kirche im Allgäu sind 56 Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Laut Polizei hatte nach ersten Ermittlungen eine automatische Abschaltvorrichtung eines Heizgeräts nicht funktioniert. Die betroffenen Gottesdienstbesucher seien leicht bis mittelschwer verletzt worden.

Die Verletzten wurden von den Einsatzkräften sofort weggebracht und zunächst im örtlichen Feuerwehrhaus versorgt. Anschließend wurden sie in Krankenhäuser gebracht, sofern dies notwendig war. „Nach derzeitigem Kenntnisstand funktionierte die automatische Abschaltvorrichtung des Heizgeräts aufgrund eines technischen Defekts oder eines Bedienungsfehlers nicht ordnungsgemäß“, teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit. Weitere Ermittlungen zur Ursache liefen.

Heizgerät lief vor Gottesdienst mehrere Stunden

Zunächst hatte die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es 19 Verletzte gegeben habe. Davon waren nach diesen ersten Informationen vier schwer verletzt worden. Zu dem Zwischenfall war es in der Schlosskapelle von Bad Grönenbach gekommen.

Wie die Polizei berichtete, hatte der 70 Jahre alte Messner am frühen Morgen gegen 6.00 Uhr ein erst wenige Wochen zuvor angeschafftes Heizgerät eingeschaltet. Damit sollte die Kapelle für den Gottesdienst einige Stunden später beheizt werden. Das Gerät verfügt eigentlich über eine automatische Abschaltvorrichtung, wenn es zu einer zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentration kommt.

Besucher bekamen plötzlich Atemprobleme

Während des Gottesdienstes klagten dann plötzlich Besucher zunehmend über Atembeschwerden und Übelkeit. Die Feuerwehr wurde alarmiert und stellte in der Kapelle „eine sehr hohe Kohlenmonoxid-Konzentration“ fest.

An dem Großeinsatz in der Gemeinde mit knapp 6.000 Einwohnern waren zwei Feuerwehren und drei Rettungsdienste sowie die Polizei mit mehr als 120 Einsatzkräften beteiligt. Außerdem wurde ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung gerufen. In dem Ort waren bis zum Nachmittag etliche Stunden lang zahlreiche Einsatzwagen unterwegs.

In der heutigen Kapelle wurde einst Bier gebraut

Ein Sprecher der katholischen Priesterbruderschaft St. Petrus berichtete, dass es bei einem regulären Sonntagsgottesdienst zu dem Notfall gekommen sei. Die Bruderschaft nutzt die Schlosskapelle regelmäßig für ihre Gottesdienste. Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. In einem Nebengebäude befand sich früher ein Brauhaus, das 1939 zu einer Kapelle umgebaut wurde.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Öl oder Gas entsteht. Beim Einatmen wird der Sauerstofftransport im Körper blockiert. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. Bei höheren Konzentrationen drohen Bewusstlosigkeit und sogar der Tod.

Bad Grönenbach liegt in Bayern unweit der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Der Kölner Dom indes hat gar keine Heizung – das sagte der Domsprecher über das Weltkulturerbe im Jahr 2022. (dpa/red)