Nach einem schweren Lawinenunglück im pakistanischen Karakorum-Gebirge sind mindestens zwei Alpinisten einer zehnköpfigen internationalen Bergsteigermission tot. Zwei weitere Körper seien gefunden, jedoch bisher nicht für tot erklärt worden, teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Man habe den Kontakt zu dem Team am Broad Peak - ein Berg mit rund 8.050 Metern Höhe - am Donnerstag verloren, hieß es. Eine Helikopter-gestützte Suchaktion laufe derzeit weiter. Eine omanische Alpinistin und ein nepalesischer Bergsteiger sind nach Angaben des ACP tot. Fünf Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger und eine Alpinistin aus den USA gelten derzeit noch als vermisst.

Rekord-Kletterer aus Netflix-Doku unter Vermissten

Die Expedition sei von Nirmal Purja, dem bekannten nepalesischstämmigen Alpinisten mit britischer Staatsangehörigkeit, geleitet worden, hieß es vom ACP. Purja machte unter anderem internationale Schlagzeilen, nachdem er im Oktober 2019 in Rekordzeit alle 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte.

Nirmal Purja hatte in Rekordzeit alle 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten erklommen. Er leitete die Expedition in Pakistan. (Archivbild) Copyright: Prakash Mathema/AFP/dpa

Die Netflix-Produktion „14 Peaks: Nothing is Impossible“ widmet sich seiner Leistung. Im August 2023 wurde Purjas Rekord von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.

Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Die Region im hohen Norden Pakistan zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an. (dpa/red)