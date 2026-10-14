Ungeziefer-Alarm über den Wolken: Passagiere, die am Wochenende von Italien nach Australien fliegen wollten, kamen nicht wie geplant in Perth an. Die australische Fluggesellschaft Qantas hatte den Flug von Rom nach Perth in einer Boeing abgesagt, nachdem auf dem vorherigen Flug Bettwanzen gemeldet worden waren.

Auslöser waren Berichte von Reisenden, die am 9. Oktober in der Boeing 787 Dreamliner mit dem Flug QF5 von Perth nach Rom unterwegs waren. Betroffen war offenbar die Economy-Klasse.

Qantas-Boeing nach Bettwanzen-Meldung am Boden

Eine Passagierin namens Hailey Bagnall schilderte dem australischen Sender „9News“, die Insekten seien über Gepäck, Kleidung und Qantas-Decken gekrochen und sogar am Fenster entlanggelaufen. Mehrere Passagiere klagten über Bisse.

Qantas bestätigte den Vorfall in der Boeing 787 Dreamliner und erklärte, man untersuche den Fall noch. In einer Stellungnahme hieß es: „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den Kunden für die Absage des Samstagsflugs von Rom nach Perth.

Bettwanzen in Boeing Dreamliner – Kammerjäger rücken an

Dadurch war es unseren Ingenieuren, Wartungsteams und Kammerjägern möglich, die Boeing 787 gründlich zu reinigen, nachdem an einer kleinen Anzahl von Economy-Sitzen ein Problem festgestellt worden war.“ Die Kabinen aller Flugzeuge in der Flotte würden regelmäßig auf hohem Niveau gereinigt, betonte die australische Airline.

Bettwanzen sind kleine, flache, rötlich-braune Insekten, die nachts Blut saugen. Ihre Stiche ähneln Mückenstichen und können jucken oder anschwellen. Sie verbreiten sich leicht über Gepäck, Kleidung und Polster. In der Regel ist eine Behandlung der befallenen Bereiche durch einen Schädlingsbekämpfer erforderlich. Nach aktuellem Wissensstand gelten Bettwanzen nicht als relevante Überträger von Krankheitserregern. Problematisch sind vor allem der Juckreiz, die Quaddeln, die Schlafstörungen und die psychische Belastung. (mbr)