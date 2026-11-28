Bei einem Zusammenstoß einer Bochumer Straßenbahn mit einem Auto sind mehrere Menschen verletzt worden. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Bahn am späten Freitagabend, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem verklemmte sich der Stromabnehmer in der Oberleitung. Die Bergungsarbeiten dauerten demnach mehrere Stunden an.

Gegen 22.15 Uhr sei am späten Freitagabend eine 31-jährige Bochumerin mit ihrem Auto trotz roter Ampel auf eine Kreuzung gefahren und dort mit der Bahn kollidiert, teilte die Polizei mit. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Wattenscheider Straße in beide Fahrtrichtungen bis 3.35 Uhr am Samstag gesperrt.

Der Feuerwehr zufolge gab es sieben Verletzte. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall vier Menschen leicht verletzt, unter ihnen ein achtjähriges Kind, das im Auto saß. Es sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Drei Fahrgäste der Straßenbahn, zwei 15-jährige Bochumerinnen und ein 47-jähriger Gelsenkirchener, erlitten laut Polizei ebenfalls leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt. (dpa)