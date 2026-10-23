Vier Mitglieder der Kabinenbesatzung eines United-Airlines-Flugs haben am Donnerstag (22. Oktober 2026) bei Turbulenzen Verletzungen erlitten. Eine der betroffenen Personen wurde nach der Landung ins Krankenhaus gebracht. Die Boeing 777-200 mit 190 Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern an Bord landete sicher in Los Angeles.

United-Flug gerät beim Sinkflug in Turbulenzen

Der Flug UA-1157 war von Honolulu auf Hawaii nach Los Angeles in Kalifornien unterwegs. Die Maschine mit dem Kennzeichen N769UA befand sich beim Sinkflug zum Los Angeles International Airport in einer Höhe von etwa 25.000 Fuß, umgerechnet rund 7600 Meter.

Die Piloten setzten den Anflug nach den Turbulenzen fort. Rund 22 Minuten nach dem Vorfall landete das Flugzeug sicher auf der Landebahn 24R. Die Maschine wurde laut dem Bericht des Luftfahrtportals „The Aviation Hub“ nicht zu einem anderen Flughafen umgeleitet.

Vier Crewmitglieder benötigen medizinische Hilfe

Nach Angaben von United Airlines benötigten vier Mitglieder der Kabinenbesatzung nach dem Vorfall medizinische Hilfe. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht, die drei weiteren wurden nach der Landung medizinisch versorgt.

Laut Passagierberichten wurde eine Flugbegleiterin anschließend mit Blut am Kopf und am Bein gesehen. Das genaue Ausmaß der Verletzungen ist nicht bekannt. Auch ist unklar, ob die betroffenen Crewmitglieder während der Turbulenzen standen oder saßen.

Die „Los Angeles Times“ und CBS Los Angeles berichteten ebenfalls über den Vorfall und die medizinische Versorgung der vier Crewmitglieder.

Ursache der Turbulenzen nicht bestätigt

Die Piloten beschrieben die Luftbewegungen laut „The Aviation Hub“ als ähnlich wie Wirbelschleppen. Diese entstehen durch rotierende Luftströmungen hinter einem Flugzeug.

Die verfügbaren ADS-B-Flugdaten zeigen zum Zeitpunkt des Vorfalls kein anderes Flugzeug in unmittelbarer Nähe der Boeing 777. Damit lässt sich anhand dieser Daten nicht bestätigen, dass die Wirbelschleppen einer anderen Maschine die Turbulenzen verursacht haben. Die genaue Ursache bleibt ungeklärt. (jag)