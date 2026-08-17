Nach der ungeplanten Rückkehr einer Boeing 787 von Vietnam Airlines zum Münchner Flughafen dauern die Untersuchungen zu dem Vorfall an. An dem Dreamliner wurden Schäden an Reifen und Fahrwerk festgestellt, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Die Ursache ist zunächst unklar.

Ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde hinzugezogen. Laut dem Sprecher hatte der Start der Maschine am Samstagnachmittag (15. August) auf der südlichen Start- und Landebahn ungewöhnlich lange gedauert. Ersten Erkenntnissen zufolge entging die Boeing nur knapp einer Katastrophe. Dem Piloten gelang der Start erst im letzten Moment.

Die Boeing 787 von Vietnam Airlines mit der Flugnummer VN34 war auf dem Weg von München nach Hanoi. Nach dem missglückten Start nahm die Maschine jedoch nicht Kurs auf Vietnam, sondern kreiste zunächst über Oberbayern und dem Erdinger Moos. Mehr als eineinhalb Stunden flog sie dort zahlreiche Schleifen und ließ Kerosin ab, ehe sie zum Münchner Flughafen zurückkehrte.

Dreamliner nach Start in München schwer beschädigt

Vor der Landung überflog die Maschine zweimal die Nordbahn 26R, damit das Fahrwerk vom Boden aus überprüft werden konnte. Anschließend landete der Dreamliner sicher. Die Passagiere blieben unverletzt und wurden mit Bussen ins Terminal gebracht.

Auf Aufnahmen nach der Landung sind erhebliche Schäden an den Reifen des linken Hauptfahrwerks zu erkennen. Besonders stark betroffen sind die hinteren Reifen: Sie sind teilweise vollständig zerstört. Auch Löcher im Rumpf sind zu sehen.

Boeing 787 kehrte sofort nach München um

Das manövrierunfähige Flugzeug, dessen Fahrwerk teilweise schwerbeschädigt war, wurde zunächst stabilisiert und anschließend in einen Hangar geschleppt. Laut dem Sprecher wurden Reifenteile eingesammelt und Schäden an der Fahrbahn repariert. Die Aufräumarbeiten dauerten demnach bis in die Nacht.

Die nördliche Start- und Landebahn war durch die defekte Maschine zeitweise blockiert. Starts und Landungen wurden auf die andere Bahn verlegt. Am Sonntagmorgen konnte der Flugbetrieb laut Angaben des Flughafens wieder regulär aufgenommen werden. (mbr/dpa)