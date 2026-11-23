Ähnlich wie vor ein paar Wochen in Italien sind am heutigen Montagmorgen (23. November) beim Polizeinotruf und bei mehreren Polizeidienststellen in Deutschland eingegangen. Entsprechende E-Mails seien zum Beispiel am Morgen unter anderem in Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz in Thüringen eingegangen, teilte etwa die Landespolizeidirektion in Erfurt mit. Auch andere Bundesländer seien betroffen, hieß es.

Auch beim Polizeipräsidium Freiburg seien zahlreiche Meldungen über angebliche Bombendrohungen an verschiedenen Schulen eingetroffen.

Bombendrohungen an Schulen bundesweit

In Niedersachsen gibt es ebenfalls Bombendrohungen gegen mehrere Schulen. Das bestätigten das Innenministerium und das Kultusministerium in Hannover der Deutschen Presse-Agentur.

Aktuell liegen für Köln keine Bombendrohungen per E-Mail oder Telefon vor. Dies hat die Stadt Köln dieser Zeitung gegenüber bestätigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Drohungen landesweit per E-Mail an über 450 Schulen versandt. Sämtliche Polizeipräsidien haben umgehend Sofortmaßnahmen eingeleitet, die zuständige Schulbehörde kontaktiert und eine Gefahrenbewertung vorgenommen.

Nach aktuellem Stand liegen keine Erkenntnisse vor, dass die bislang angeschriebenen Schulen konkret gefährdet sind. Wer hinter den Drohschreiben steckt, sollen die weiteren Ermittlungen klären. (red/dpa)