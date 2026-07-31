Nach dem Fund mehrerer professionell betriebener Drogenplantagen im Ruhrgebiet sitzen drei tatverdächtige Männer im Alter von 25 und 31 Jahren in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei im Kreis Recklinghausen durchsuchten die Ermittler Wohnungen und Gewerbehallen in Marl, Haltern am See und Duisburg und wurden fündig. Der Vorwurf: bandenmäßiger Anbau, Herstellung und Handel mit Cannabis.

In Marl entdeckten die Ermittler eine Cannabis-Plantage, eine große Menge an Chemikalien und typische Geräte für die Drogenproduktion. Auch in Haltern stieß die Polizei in einem Firmengebäude auf eine größere Plantage. In einer Wohnung in Duisburg stellten die Ermittler Beweise wie Mobiltelefone sicher.

Die Polizei Wesel nahm – ebenfalls in Duisburg – einen 66-Jährigen fest, der in Verbindung zu den Ermittlungen im Kreis Recklinghausen steht. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor, wie es weiter hieß. (dpa/red)