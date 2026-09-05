Auf einem Flug von American Airlines spielten sich am Donnerstag unfassbare Szenen ab.

Die Maschine war auf dem Weg von Dallas nach Newark, als nach zwei Stunden in der Luft die Situation kippte. Juan Mejia, eine frühere Polizistin, erlebte den Moment hautnah mit. „Ich drehte mich um und sah, wie ein Passagier einen anderen an der Kehle packte“, so ihre Beschreibung der schockierenden Ereignisse.

Ungeplanter Stopp in Baltimore

Mejia handelte geistesgegenwärtig und schritt gemeinsam mit ihrem Sitznachbarn ein, um den aggressiven Mann zu stoppen. Zunächst versuchten sie es mit Kabelbindern, aber das war nicht genug. Also griffen sie zu einer extremen Methode: Der Mann wurde mit Panzertape an seinem Platz festgemacht. Schockierende Bilder dokumentieren das Ausmaß: Das Klebeband wurde um seine Hände, seinen Rumpf und sogar um seinen Kopf gewickelt. Das berichtet „t-online“.

Augenzeugen zufolge hatte eine Stewardess noch versucht, auf den Mann einzureden und die Lage zu entschärfen. Ihre Bemühungen waren vergeblich; er soll sie stattdessen beschimpft haben und wurde zunehmend aggressiver. Wegen der eskalierenden Situation und der Bedrohung für die Sicherheit an Bord fällte der Kapitän eine konsequente Entscheidung: Die Maschine änderte ihren Kurs für eine außerplanmäßige Landung in Baltimore.

Auf dem Rollfeld in Baltimore standen schon Polizeikräfte bereit, um den Störenfried zu übernehmen. Die Reise nach Newark konnte erst fortgesetzt werden, nachdem der Mann aus dem Flugzeug gebracht worden war.

In einer Stellungnahme kommentierte American Airlines den Zwischenfall: „Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität, und wir tolerieren keinerlei Gewalt.“ Das Unternehmen sprach der Besatzung Dank für ihre professionelle Arbeit und den Passagieren für ihr Verständnis aus. Mittlerweile ist auch das FBI involviert: Ein Sprecher bestätigte die Festnahme des Mannes und kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. (red)