Ein schweres Erdbeben hat China erschüttert. Der US-Geologische Dienst (USGS) gab die Stärke des Bebens nahe der Stadt Nagqu in der Autonomen Region Tibet mit 7.0 an. Demnach ereignete sich das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern. Über mögliche Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt.

Das Erdbeben, das stärkste in China seit Januar 2024, war in der Region deutlich zu spüren, teilte das China Earthquake Networks Center (CENC) mit. Das Epizentrum lag etwa 400 km von der tibetischen Hauptstadt Lhasa entfernt.

Im Jahr 2010 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,1 das rund 280 km entfernte Yushu in der benachbarten Provinz Qinghai. Dabei kamen mindestens 2698 Menschen ums Leben. (dpa/das)

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