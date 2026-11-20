Quasi von Geburt an war Fiona ein Star von Weltrang – nun ist das Nilpferd aus dem Zoo in Cincinnati nach einem verhängnisvollen Zwischenfall verendet: Fiona hatte eine Strickmütze verschluckt, die versehentlich in ihrem Gehege gelandet war. Trotz großer Anstrengungen von Pflegern und Tierärzten konnte sich das Tier nicht mehr davon erholen. „Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte“, sagte Zoodirektor Dave Jenike. „Wir befinden uns im Schockzustand.“

Die Mütze eines Besuchers war am 8. November versehentlich in dem Gehege der neunjährigen Nilpferddame gelandet, wie der Zoo im US-Bundesstaat Ohio mitteilte. Medienberichten zufolge handelte es sich um die Strickmütze eines Kindes. Seitdem kümmerten sich Pfleger und Tierärzte rund um die Uhr um Fiona und hofften, dass das Tier die Mütze wieder ausscheidet, um einen lebensgefährlichen Darmverschluss zu verhindern. Eine Operation sei bei ausgewachsenen Nilpferden keine Option, teilte der Zoo nach Rücksprache mit Experten mit.

Nilpferd Fiona aus Cincinnati: Vom Frühchen zum Publikumsliebling

Fiona war bereits kurz nach ihrer Geburt einem Millionenpublikum bekannt geworden: Anfang 2017 kam sie sechs Wochen zu früh mit einem Gewicht von lediglich 13 Kilogramm zur Welt. Damit ging sie als das kleinste bekannte Frühchen-Flusspferd, das überlebte, in die Geschichte ein. Pfleger mussten es anfangs versorgen, weil es zu schwach war, um bei seiner Mutter zu trinken oder auch nur aufrecht zu stehen. Millionen weltweit verfolgten Fionas Heranwachsen im Netz. Ihre Geschichte fand Eingang in mehrere Bücher.

Anfangs habe Fiona nach dem Zwischenfall noch gut gefressen, doch mit der Zeit habe ihr Appetit abgenommen, erklärte der Zoo. Pfleger und Tierärzte versorgten sie mit ihrem Lieblingsfressen und gaben ihr Medikamente gegen Schmerzen und Übelkeit. Mit einem fast drei Meter langen Endoskop sowie einem Ultraschallgerät untersuchten sie das Nilpferd. Noch am Montag (16. November) seien sie „vorsichtig optimistisch“ gewesen, dass es gut ausgehen würde.

Zoo-Team probiert Vibrationsplatte aus

Am Mittwoch (18. November) habe das Team eine neue Methode ausprobiert und sich von einem örtlichen Pferdehof eine Vibrationsplatte geliehen. Mehrmals am Tag wurde Fiona auf die Platte gestellt, um die Verdauung anzuregen – doch auch das blieb ohne Erfolg. „Unser Tierpflegeteam hat heldenhaft alles getan, um sie zu retten“, sagte Zoo-Chef Jenike. „Mit diesem Ausgang hatten wir nicht gerechnet.“

Dass die Mütze überhaupt ins Gehege gelangte, scheint dabei ein besonders unglücklicher Zufall gewesen zu sein. Das Kind hatte die Wollmütze in die Luft geworfen, wo sie von einem Ventilator erfasst und durch eine kleine Öffnung des Sichtfensters ins Gehege geschleudert wurde, wie mehrere US-Medien berichteten. „Wir könnten das wahrscheinlich nicht noch einmal hinbekommen, selbst wenn wir es versuchen würden“, wurde eine Zoo-Sprecherin zitiert.

Gouverneur Mike DeWine trauert um Fiona

Fionas Tod wenige Wochen vor ihrem zehnten Geburtstag sorgte in den USA für große Anteilnahme. Auch der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, trauerte um eine „Ikone des Zoos von Cincinnati.“ „Sie eroberte die Herzen der Menschen in Ohio und auf der ganzen Welt, und sie bereitete Millionen von Menschen Freude“, teilte er mit. (dpa/red)