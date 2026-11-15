Wegen eines Pizzaofens haben zwei Männer in Datteln (Kreis Recklinghausen) eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Bei mindestens einem der beiden bestand Lebensgefahr, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Pizzaofen wurde in einem geschlossenen Raum mit Holzkohle betrieben. Durch die unvollständige Verbrennung entstand hochgefährliches Kohlenmonoxid, das sich in der Raumluft anreicherte.

Die Feuerwehr warnt eindringlich vor den Gefahren von Kohlenmonoxid: Holzkohlegrills, Holzkohleöfen und vergleichbare Geräte dürfen niemals in geschlossenen Räumen betrieben werden - auch nicht bei geöffneten Fenstern oder Türen. Kohlenmonoxid ist farb- und geruchlos und kann innerhalb kurzer Zeit lebensgefährlich wirken. Die beiden Männer wurden in ein Spezialkrankenhaus gebracht. (dpa/red)