Bei Arbeiten in einer Hotel-Lounge in Düsseldorf ist die Decke eingestürzt. Zwei Arbeiter wurden von Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Notfallsanitäter und Notärzte versorgten die beiden Männer und brachten einen von ihnen leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie es hieß.

Der betroffene Bereich wurde gesperrt. Der Hotelbetrieb kann aber laut Feuerwehr weiterlaufen. Die Zimmer sind bewohnbar. Die Hotelgäste mussten das Haus allerdings während des Einsatzes verlassen.

Die abgehängte Decke sei am Dienstagnachmittag auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern eingestürzt. Zudem trat massiv Wasser aus - die Feuerwehr pumpte es ab. Um weitere Schäden zu verhindern, wurden Wasser und Stromversorgung in dem betroffenen Bereich abgestellt. Die letzten der rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst verließen das Hotel nach rund drei Stunden. (dpa/red)