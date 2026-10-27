Auf einer Insel des Urlaubsparadieses Seychellen ist der Polizei zufolge ein deutscher Tourist tot aufgefunden worden. Der 30-jährige Mann habe sein Hotel auf der Insel La Digue am Montag gegen 21.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) verlassen, um trotz Dunkelheit eine Schwimmbrille zu suchen, die er an einem Strand vergessen hatte, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem der Mann nicht ins Hotel zurückgekehrt sei, habe seine Ehefrau die Behörden informiert. Die Leiche des Deutschen sei am Nachmittag von einem Suchtrupp in einem felsigen Gebiet abseits eines zum Anse Coco Beach führenden Wanderwegs gefunden worden.

Polizei ermittelt Todesursache

Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang unklar. Die Polizei teilte mit, sie habe Untersuchungen eingeleitet, um die Todesursache zu ermitteln. Das Ehepaar war Angaben zufolge am 25. Oktober für einen Kurzurlaub auf den Seychellen eingetroffen und hatte geplant, am 28. Oktober abzufliegen.

Die Inselgruppe im Indischen Ozean rund 1.800 Kilometer vor der Küste Kenias ist beliebt für ihr klares, türkisfarbenes Wasser, Korallenriffe und weiße Sandstrände. Die rund 10 Quadratkilometer große Insel La Digue mit rund 2.000 Einwohnern liegt etwa 45 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé und ist bekannt für ihre Granitfelsen, traumhaften Strände und traditionellen Ochsenkarren. (dpa)