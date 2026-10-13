Auf der Autobahn 31 bei Dorsten ist ein 62-jähriger Autofahrer etwa drei Kilometer in falscher Fahrtrichtung auf dem Standstreifen gefahren. Zuvor hatte der Mann einen Unfall gehabt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach war der Mann am Montagabend in der Ausfahrt des Rastplatzes Kalter Bach von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich sein Auto überschlug.

Der leicht verletzte Mann fuhr daraufhin mit dem beschädigten, aber fahrbereiten Wagen in falscher Fahrtrichtung noch bis zur Anschlussstelle Dorsten/Lembeck, wo er von der Polizei aufgefunden wurde. Dort wurde er laut dem Sprecher von Rettungskräften versorgt. (dpa)