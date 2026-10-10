Bei einem Kletterausflug ist am Samstag (10. Oktober) eine 21-Jährige in einem ehemaligen Steinbruch im nordrhein-westfälischen Warstein aus 15 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Die Ursache des Sturzes der Frau aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Wegen ihrer schweren Verletzungen starb die Frau nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort. Die Polizei ermittelt.

Die 21-Jährige war der Polizei zufolge mit vier weiteren Personen zum Klettern in der Gegend, bei der es sich nicht um ein offizielles Kletterareal handelt. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach gegen 17.15 Uhr. Die vier Begleiter wurden von Notfallseelsorgern der Feuerwehr betreut. (dpa/red)