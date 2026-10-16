In der Nacht zu Freitag hat sich in Düsseldorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Darüber berichtet die „Rheinische Post“. Ein gelber Ferrari prallte im Kreuzungsbereich von Völklinger Straße und Plockstraße ungebremst frontal gegen den Pfeiler einer Hochstraße. Bei der Kollision erlitten zwei Insassen Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Personen vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ermittler prüfen Verdacht auf verbotenes Straßenrennen

Die Polizei Düsseldorf hat umgehend die Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet. Ein Spezialteam zur Verkehrsunfallaufnahme sicherte bis in die Morgenstunden Spuren an der Einsatzstelle. Im Fokus der Beamten steht derzeit die Vermutung, dass sich der Fahrer des Sportwagens zuvor ein illegales Autorennen mit dem Führenden eines BMW geliefert haben könnte. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und die detaillierte Spurensicherung mussten die Völklinger Straße sowie die Plockstraße für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Hochmotorisierter Sportwagen erleidet Totalschaden

Bei dem verunglückten Fahrzeug handelt es sich um einen Ferrari 296 GTB, einen Plug-in-Hybriden mit einer Systemleistung von 830 PS. Der Verbrennungsmotor leistet dabei 663 PS, während der Elektromotor weitere 167 PS beisteuert.

Das Fahrzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 330 km/h und beschleunigt innerhalb von 2,9 Sekunden von null auf 100 km/h. Der Grundpreis für dieses Modell liegt bei mindestens 280.000 Euro, je nach Ausstattung kann der Wert 400.000 Euro übersteigen. (red)