Bei einem schweren Unfall in Baden-Württemberg sind am Sonntagabend (15. November) zwei Menschen gestorben, eine weitere Person erlag später ihren schweren Verletzungen. Es gab mehrere Verletzte. Es sollen zehn Fahrzeuge in den Crash verwickelt gewesen sein.

Wie der SWR berichtet, stießen auf der B311 bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen den Erbacher Stadtteilen Dellmensingen und Donaurieden. Vermutlich war die Ursache ein Überholmanöver. Ein Auto wurde in mehrere Teile gerissen. Trümmerteile beschädigten weitere Fahrzeuge. Die Identität der Toten ist noch nicht abschließend geklärt.

Wie das Portal „Schwäbische“ meldet, soll ein Audi A8 vermutlich beim Überholen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Zeugen sagten laut „Südwest Presse“ aus, dass das Fahrzeug hochmotorisiert gewesen sei. Dort prallte das Fahrzeug frontal in einen Skoda Octavia. Weitere acht Autos fuhren anschließend in die Unfallstelle. Insgesamt waren 17 Personen an dem Unfall beteiligt. Drei Menschen starben, weitere 13 Beteiligte erlitten schwere bis leichte Verletzungen. Eine Person schwebte am Montagmorgen noch in Lebensgefahr, wie das Portal berichtet.

Erbach: In der Nähe wohnender Notarzt leistet Erste Hilfe

Der Audi wurde in zwei Teile gerissen, den Einsatzkräften bot sich das Bild eines Trümmerfeldes über 300 Meter auf beiden Spuren. Ein in der Nähe wohnender Notarzt des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses hörte den heftigen Knall der Kollision zu Hause. Er kam mit seinem Rennrad zur Unfallstelle und leistete Erste Hilfe, wie „Schäbische“ weiter berichtet. Andere Ersthelfer versuchen ebenfalls, Schwerstverletzte zu reanimieren.

Auch für die eintreffenden Einsatzkräfte war die Lage zunächst unübersichtlich. Die Feuerwehr befreite alle Insassen aus den Autos, schweres Gerät war nicht nötig. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die beiden jungen Fahrer des Audi und des Skoda starben an der Unfallstelle. Zwei weitere Insassen des Skoda kamen mit schweren Verletzungen ins Bundeswehrkrankenhaus und in die Uniklinik Ulm. Einer von ihnen starb kurze Zeit später. Die Identität der Opfer wird noch ermittelt.

60 Feuerwehrleute und zehn Fahrzeuge waren an der Unfallstelle, dazu viele Kräfte des Rettungsdienstes. Mehrere Notfallseelsorger kamen zur Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sicherten zwei Gutachter die Spuren. Erst danach konnte die Bergung der Fahrzeuge erfolgen. Die Bundesstraße war auch am Montagmorgen noch gesperrt. (cme)