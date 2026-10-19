Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) von Norwegen empfängt in der kommenden Woche zum ersten Mal allein Repräsentanten des Volkes zu einer Audienz. An dem Treffen im Büro der Kronprinzessin im Königsschloss nehmen am 28. Oktober Vertreter der Solidaritätsaktion „Operasjon Dagsverk“ teil, wie der norwegische Hof am Montag berichtete.

Bei der Aktion von Jugendlichen für Jugendliche, die am Tag nach der Audienz stattfindet, sammeln Schülerinnen und Schüler in ganz Norwegen Spenden für ein Ausbildungsprojekt für junge Menschen in anderen Teilen der Welt. In diesem Jahr kommen die Einnahmen nach Angaben des Hofs der Arbeit junger Menschen für sichere und gerechtere Schulen in Südafrika zugute.

Mit dem Tod des norwegischen Monarchen Harald V. Ende August wurde Ingrid Alexandras Vater Haakon neuer König des Landes - und sie selbst Kronprinzessin. (dpa/red)