Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind acht Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer. Ihn fand die Feuerwehr vor dem Gebäude. Am Mittag waren mehrere Notrufe eingegangen, Anrufer berichteten von einem lauten Knall und aufsteigendem Brandrauch im Stadtteil Ricklingen, wie die Feuerwehr mitteilte.

„Beim Eintreffen bot sich ein relativ dramatisches Bild für die Einsatzkräfte“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Durch die Explosion wurden die Fenster und weitere Teile des Hauses teilweise zerstört und landeten auf der Straße. Trümmerteile lagen weit verstreut. Ein Teil des Gebäudes im zweiten Obergeschoss stand voll in Brand.

Schwerverletzter vor dem Haus gefunden

Ein Zeuge spürte die Druckwelle und hörte einen „Riesenknall“ als er gerade in der Nachbarschaft einen Döner aß. „Es hat alles vibriert. Es war wie ein Bombenanschlag“, sagte der Mann der dpa. Ein anderer Zeuge beschrieb eine große, schwarze Rauchsäule, die aufstieg. Warum es zu der Explosion kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Vor dem Gebäude fanden die Feuerwehrleute einen schwer verletzten 36-Jährigen. Er kam zusammen mit drei mittelschwer verletzten Männern im Alter von 31, 58 und 68 Jahren in Krankenhäuser. Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Eine verletzte Katze wurde von der Feuerwehr versorgt und in die Tierärztliche Hochschule Hannover gebracht.

Ein Baustatiker untersuchte die Schäden an dem Haus und an Nachbargebäuden. An vier weiteren Häusern im Umfeld wurden nach Angaben der Feuerwehr ebenfalls Schäden festgestellt. Sie sind weiterhin bewohnbar - das von der Explosion hauptsächlich betroffene Haus dagegen nicht mehr. (dpa)