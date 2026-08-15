Während der Großeinsatz wegen des Waldbrandes im Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen auch am Samstag (15. August) weitergeht, lodern nun auch jenseits der NRW-Grenze die Flammen: Ein Brand im Hohen Venn hat nach Angaben des belgischen Senders BRF bis zum Samstagmorgen eine Fläche von rund 850 Hektar zerstört.

Das Feuer in Belgien breitet sich den Angaben zufolge weiterhin Richtung Drossart aus. Der dort eingerichtete Kommandopunkt sei deshalb in Richtung Eupen verlegt worden.

Landwirte unterstützen Löscharbeiten im Hohen Venn

Die Feuerwehren aus der Region haben seit Freitagabend Verstärkung aus anderen Provinzen sowie aus Deutschland erhalten, berichtete der Sender weiter. Etwa 30 Landwirte fahren zudem Wasser zu strategischen Punkten.

Die Feuerwehr versucht, einen Brand im Hohen Venn zu löschen. (Archivbild) Copyright: dpa

Die Helikopter mit Löschwasser mussten, wie auch in Hürtgenwald, seit Einbruch der Dunkelheit am Boden bleiben. Ab dem Samstagmorgen sollen sie die Hilfskräfte am Boden erneut unterstützen können. In der Nacht war der Brand im Hohen Venn auch von Hürtgenwald aus zu sehen.

Zugang zum Hohen Venn gesperrt

Der Zugang zum Hohen Venn ist unterdessen weiter gesperrt – zum einen aus Sicherheitsgründen, zum anderen um die Arbeit der Feuerwehren nicht zu behindern. Auch die Parkplätze der Eupener Talsperre und der Gileppe-Talsperre sind gesperrt. Das Feuer war am Freitag gegen 13 Uhr ausgebrochen.

Die enorme Rauchentwicklung des Brandes im Hohen Venn hat unterdessen Auswirkungen über die Grenze hinweg. Satellitenbilder zeigten eine Rauchfahne, die aus dem Schutzgebiet in Richtung Deutschland zog.

Brand im Hohen Venn: „Zeigt, wie extrem das Feuer ist“

„Eine große Rauchfahne von einem Feuer im Hohen Venn ist über Nacht bis über Hessen und weiter nach Sachsen-Anhalt geweht“, berichtete der Wetterdienst Kachelmannwetter entsprechend am Samstagmorgen auf der Plattform X. „Das ist wirklich beeindruckend und zeigt, wie extrem das Feuer ist.“

Das Hohe Venn ist ein ausgedehntes Hochmoor- und Heidelandschaftsgebiet in den belgisch-deutschen Grenzregionen der Eifel, das sich über eine Fläche von etwa 4000 Hektar erstreckt. Das Hochplateau liegt auf einer Höhe von 600 bis fast 700 Metern und ist für eine einzigartige, oft raue und nebelverhangene Landschaft mit Mooren, Heideflächen, Gräsern und spärlich wachsenden Bäumen bekannt. (das)