Ein 38-Jähriger ist am Morgen im Solinger Stadtteil Ohligs durch Schüsse schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Zuvor hätten mehrere Menschen Schussgeräusche in der Nähe eines türkischen Supermarkts in der Düsseldorfer Straße gemeldet.

Die Polizei entdeckte nach ihren Angaben Einschusslöcher in einem Ladenlokal in etwa 400 Meter Entfernung. Sie fahndet derzeit nach einem männlichen Täter, den Zeugen zu Fuß in Richtung Forststraße haben flüchten sehen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht.

„Ob ein silberner Kleinwagen, der sich fluchtartig aus dem Tatortbereich entfernte, mit der Tat in Verbindung steht, ist Teil der Ermittlungen“, teilte die Polizei mit. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 2840 bei der Polizei zu melden. (dpa/red)