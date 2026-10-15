Nach dem verheerenden Feuer mit drei Toten und fünf Verletzten in einem Bochumer Mehrfamilienhaus sitzt ein Bewohner des Hauses unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Ein Richter hatte gegen den 41-jährigen Rumänen Haftbefehl wegen Mordes und Brandstiftung mit Todesfolge erlassen. Der Verdächtige schwieg zum Tatvorwurf. Die Ermittlungen, auch zu seinem Tatmotiv, sollen fortgesetzt werden.

Trümmer nach dem Brand in Bochum, bei dem drei Menschen starben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. (Archivbild) Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Der Verdacht gegen den Rumänen habe sich im Lauf der Ermittlungen erhärtet, hatten die Ermittler mitgeteilt. Ein technischer Defekt konnte als Brandursache dagegen ausgeschlossen werden.

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bochum hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Archivbild) Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Polizeieinsatz am Sonntag

Der 41-Jährige war bereits wegen Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten polizeibekannt. Ein Polizeisprecher berichtete, dass es am Sonntag, zwei Tage vor dem Ausbruch des Feuers, einen Polizeieinsatz in dem Haus gab. Dabei sei es um Streitigkeiten gegangen. Ob dies in einem Zusammenhang mit dem Feuer steht, sei aber noch unklar.

Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren und einen 26-jährigen Mann. Alle Todesopfer haben die indische Staatsangehörigkeit. Bochums Oberbürgermeister Jörg Lukat (SPD) hatte von einer „Tragödie, wie sie Bochum seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat“, gesprochen.

Das Haus nach dem Brand in Bochum. Es ist unbewohnbar - die Treppe wurde völlig zerstört. (Archivbild) Copyright: Christoph Reichwein/dpa

An dem brennenden Haus hatten sich dramatische Szenen abgespielt. Menschen mussten mit diversen Leitern und einem Sprungpolster gerettet werden. Im Zuge der weiteren Löscharbeiten stießen die Rettungskräfte dann in einer der Wohnungen auf die Leichen der drei Erwachsenen. Das hölzerne Treppenhaus wurde bei dem Feuer völlig zerstört. (dpa/red)