Eigentlich wollte die finnische Botschaft im australischen Canberra nur mitteilen, dass sie an einem Dienstag geschlossen bleibt. Doch aus dem harmlosen Hinweis auf die kurzzeitige Schließung der Botschaft ist nun eine erstaunliche Social-Media-Geschichte geworden – und niemand weiß so genau, warum.

Es begann alles ganz harmlos: Am Montag (9. November) veröffentlichte die finnische Botschaft zunächst ein Video mit grün leuchtenden Nordlichtern als Hintergrund und der Information, dass die Botschaft am Dienstag (10. November) geschlossen bleibe – und erreichte damit viel mehr Menschen als zuvor gedacht.

Finnische Botschaft macht zu – und geht viral

Wie die britische Zeitung „Guardian“ nun berichtet, wurde der Beitrag im sozialen Netzwerk Instagram mittlerweile mehr als 727.000 Mal mit einem „Gefällt mir“ bedacht. Mehr als zehn Millionen Mal sei das Video zudem angesehen worden, heißt es weiter. Damit fällt der Beitrag vollkommen aus der Reihe: Zuvor hatten die Videos und Posts der Botschaft meist nur ein paar Dutzend bis einige Hundert Likes bekommen.

Warum der im Grunde unspektakuläre Beitrag nun durch die Decke gegangen ist, bleibt derweil unklar. Auch bei der finnischen Botschaft kann man sich die unerwartete Aufmerksamkeit nur schwer erklären. „Wir waren ziemlich überrascht“, sagte Botschafter Arto Haapea dem „Guardian“. Eine Analyse habe die Botschaft jedoch noch nicht gemacht.

Beitrag sorgt für Welle von Witzen und Memes

Haapea vermutet jedoch, dass ein ebenfalls ungewöhnlich erfolgreicher Beitrag dafür gesorgt habe, dass nun auch das Video zur kurzzeitigen Schließung der Botschaft viral gegangen ist. Ein Beitrag, in dem die Botschaft für ein „Finnish Dinner Date“ geworben hatte, brachte es zuvor bereits auf rund acht Millionen Aufrufe. Dabei wurden Flüge nach Helsinki für Singles verlost.

Offenbar konnte die finnische Botschaft den Instagram-Algorithmus überzeugen: Auch der Beitrag zur kurzfristigen Schließung ging prompt viral – und sorgte für entsprechend viele Witzchen und Memes im Netz.

Diplomaten amüsiert: Botschaft wieder eröffnet

Ein Nutzer klopfte in einem Clip etwa vergeblich an die verschlossene Botschaftstür. Ein finnischer Pilot kündigte derweil an, 300 Landsleute nach Australien zu fliegen, und hoffte, die Botschaft sei dann geöffnet. Auch finnische Politiker und Botschafter aus aller Welt machten Witze oder „beruhigten“ scherzhaft ihre Landsleute, dass ihre Vertretungen weiterhin geöffnet seien.

Am Mittwoch (11. November) öffnete dann auch die Botschaft in Canberra wieder ihre Pforten – die finnischen Diplomaten reagierten dabei mit Augenzwinkern auf den ungeahnten Wirbel im Netz. „Wir danken der internationalen Community für das faszinierende Interesse“, schrieb die Botschaft bei Instagram und veröffentlichte dazu ein Video, in dem Botschafter Haapea sichtlich amüsiert ein rotes Band durchschneidet und das Gebäude so „feierlich“ wieder eröffnet.

„Ich habe die große Canberra-Schließung überlebt“

„Ich glaube, die Menschen suchen einfach nach guten Nachrichten, um sich von all dem Wahnsinn in der Welt abzulenken“, sagte der Botschafter dem „Guardian“ zu dem ungewohnten Trubel.

Im Netz wurde unterdessen auch das Wiedereröffnungsvideo zum Hit: Mehr als 714.000 Likes erhielt der Beitrag seit seiner Veröffentlichung bisher. Und auch die Witzchen gehen weiter. „Ich habe die große Canberra-Schließung am 10. November 2026 überlebt. Kein Vergessen“, kommentierte etwa ein Nutzer süffisant – und bekam dafür mehr als 130.000 Likes. (das)