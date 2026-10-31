In den Trümmern eines durch ein vermutlich vorsätzlich gelegtes Feuer verwüsteten Wohnhauses in Zentralfrankreich sind drei Leichen gefunden worden.

Die Leichen seien in einem fünfstöckigen Haus in Clermont-Ferrand entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag (31. Oktober) mit. In dem Haus war am Freitag ein Brand ausgebrochen, noch am selben Tag wurde ein 21-Jähriger festgenommen.

Wurde Todesfeuer vorsätzliche gelegt?

Die Vernehmung des 21-Jährigen werde im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Sie hatte bereits am Freitag erklärt, dass „die ersten Feststellungen der Ermittler auf eine mögliche vorsätzliche Ursache des Brandes schließen lassen“.

Die Rettungskräfte teilten am Samstag mit, rund dreißig Feuerwehrleute seien weiterhin im Einsatz, um nach einem möglichen vierten Opfer zu suchen. Sie wurden demnach von einem Suchhundeteam sowie einer auf die Suche in eingestürzten oder instabilen Gebäuden spezialisierten Einheit unterstützt.

Das Brand-Haus grenzt an andere Häuser an und liegt in einer engen Sackgasse, was den Zugang für Einsatzfahrzeuge erschwerte.

Nach Angaben der Stadtverwaltung standen bei Eintreffen der Feuerwehr zwei Wohnungen in Flammen. Der Brand habe anschließend auf das Dach übergegriffen und zum Einsturz der vierten und fünften Etage geführt. Auch das Treppenhaus des Gebäudes stürzte ein. Sechs Menschen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. (AFP)