In Bielefeld ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung. Drei Männer sollen am Dienstagabend eine Frau gegen ihren Willen in ein Auto gezogen haben. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall auf dem Parkplatz eines Discounters.

Nach Angaben der Polizei kamen die Männer gemeinsam mit der offenbar leicht verletzten Frau aus einem Gebüsch. Anschließend sollen sie die 25- bis 30-jährige Frau am Arm festgehalten und in einen roten Kleinwagen gesetzt haben. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Parkplatz eintrafen, war das Fahrzeug bereits verschwunden.

Die Beamten gehen dem Verdacht der Freiheitsberaubung nach. Bisher liegen keine näheren Angaben zur Identität der Beteiligten oder zum Motiv vor.

Aufruf an die Öffentlichkeit

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die den Vorfall am Dienstagabend, dem 25. August, beobachtet haben oder Hinweise zum roten Kleinwagen und den drei Männern geben können.

Wer Angaben zum Geschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Ob es sich um eine geplante Tat oder einen anderen Hintergrund handelt, ist bislang ungeklärt. Die Behörden prüfen alle vorliegenden Informationen und bitten um Unterstützung aus der Bevölkerung, um den Fall aufzuklären. (red)