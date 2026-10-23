Im Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen.

Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Kehlsteinhaus stand unter nationalsozialistischer Führung

„Die Löschmaßnahmen laufen aktuell auf Hochtouren.“ Von Verletzten werde derzeit nicht ausgegangen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden.

Das Kehlsteinhaus auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes. (dpa)