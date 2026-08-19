Nach dem Biss einer hochgiftigen Klapperschlange ist ein 33-Jähriger aus dem niedersächsischen Melle in einem Krankenhaus behandelt worden. Wie die Polizei in Osnabrück am Dienstag (18. August) mitteilte, wurde der Mann am Freitag mit einer lebensgefährlichen Vergiftung eingeliefert.

Ein Gegengift für die Behandlung musste demnach per Hubschrauber eingeflogen werden. Der Gesundheitszustand des Mannes sei mittlerweile stabil, er werde aber weiter in der Klinik beobachtet, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Polizei hatte sich der Mann den Biss zugezogen, als er die Schlange in seiner Wohnung füttern wollte. Die Beamten stellten zudem fest, dass der 33-Jährige neben der Schlange auch eine Vogelspinne in seiner Wohnung hielt. Mitarbeiter des Veterinäramts nahmen die Tiere in Obhut. Mit Blick auf Tierschutz und artenschutzrechtliche Aspekte werde jetzt ermittelt, hieß es. (afp/dpa)