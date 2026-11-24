Die im Kampf gegen sexuelle Gewalt weltweit bekannt gewordene Französin Gisèle Pelicot hat sich „zutiefst schockiert“ und „gedemütigt“ über die Verwendung von Nacktaufnahmen von ihr zur Bewerbung eines Essays gezeigt. Sie werde rechtliche Schritte gegen den Verlag und die Autorin eines Essays über das Konzept der Zwangskontrolle einleiten, sagte Pelicot am Montag dem Sender BFMTV.

Der Zeitung „Le Canard enchaîné“ zufolge hatte der Verlag Tinbad zur Bewerbung des Essays pornografische Aufnahmen von Pelicot, die von ihrem Ex-Ehemann aufgenommen wurden, an bestimmte Medien verschickt. Die Nachrichtenagentur AFP hat weder den Essay noch das dazugehörige Werbematerial erhalten.

Verlag entschuldigt sich für „unglückliche Kommunikation“

Der Verlag entschuldigte sich auf seiner Website für eine „unglückliche Kommunikation“. Er betonte, dass weder Vergewaltigungsbilder noch pornografische Videos an Medien verschickt worden seien. Den Versand von Nacktfotos dementierte Tinbad jedoch nicht. Die Autorin Sabine Prokhoris erklärte, sie schreibe die „volle Verantwortung“ für die „unangemessene“ Werbekampagne ihrem Verlag zu.

Tinbad erklärte, 280 Exemplare des Buches seien im Umlauf. Darüber hinaus würden keine weiteren Auflagen produziert.

Die heute 73-jährige Pelicot war 2024 mit einem weltweit beachteten Prozess gegen ihren Ex-Mann zu einer Symbolfigur im Kampf gegen sexuelle Gewalt geworden. Dieser hatte sie über Jahre hinweg immer wieder betäubt und dutzenden Männern zur Vergewaltigung überlassen. (afp)