Vor ihrem Playoff-Auftakt hat Papst Leo XIV. den Chicago White Sox einen besonderen Brief zukommen lassen. Darin spricht der gebürtige Chicagoer und langjährige Fan des Vereins von „überreichen Segnungen“ und würdigt den Sport als Schule des Lebens. Einen Tag später feierte das Team seinen ersten Play-off-Sieg seit 2005.

Das Schreiben, das den 9. September 2026 datiert ist, erreichte den Rate Field erst am 29. September – dem Tag des Wildcard-Spiels gegen die Houston Astros. Es ist adressiert an den Team-Vorsitzenden Jerry Reinsdorf.

Papst Leo XIV. bringt Chicago White Sox Glück

Der Papst bedankt sich darin für einen Brief des Clubs nach der „Pope Night“ am 11. August. Bei jener Partie hatten die White Sox den Fans Hüte mit dem Teamlogo geschenkt und ihren bekanntesten Anhänger geehrt.

In dem Brief zitiert Leo XIV. aus seinem Schreiben „Leben in Fülle“: Sport könne zu einer Schule des Lebens werden, in der man lerne, dass Fülle nicht aus Siegen um jeden Preis entstehe, sondern aus Teilen, Respekt und der Freude am gemeinsamen Weg. Er hoffe, die White Sox würden auch weiterhin Freundschaft und Solidarität fördern und so ein Zeugnis für ein friedliches Miteinander ablegen. Mit diesen Worten rief er Gottes überreiche Segnungen über Reinsdorf und seine Angehörigen herab.

Chicago White Sox eine Runde weiter in der MLB

Die White Sox gewannen das erste Spiel der Serie mit 6:3 und feierten damit ihren ersten Postseason-Sieg seit 2005. Auch in Spiel 2 am Mittwochabend setzte sich Chicago bei den Houston Astros mit 7:3 durch.

Manager Will Venable betonte, dass die Unterstützung des Papstes dem Team viel bedeute. Leo XIV., früher Robert Prevost, war bereits 2005 als junger Priester bei der World Series dabei und gilt als treuer South-Side-Fan. Der Moment verbindet Baseball-Tradition, lokale Identität und einen ungewöhnlichen Segen aus dem Vatikan und gibt den Play-offs eine besondere Note. (mbr)