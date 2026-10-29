Wer derzeit bei Google Maps den Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen vergrößert, stößt auf ein ungewöhnliches Satellitenbild. Über einem Waldstück in Bedburg-Hau scheint ein in leuchtenden Farben schwebendes Flugzeug. Die Maschine ist in mehreren Farbtönen abgebildet und hinterlässt bunte Umrisse sowie Spuren.

Das Bild sorgt für Aufmerksamkeit und hat eine nüchterne technische Erklärung: Es handelt sich um ein reales Flugzeug im Moment der Aufnahme. Ein echtes Flugzeug wurde während des Fluges von einem Satelliten erfasst. Die Aufnahme zeigt die Maschine in dem Moment, in dem sie das Waldgebiet überflog.

Satellitenkameras nehmen Bilder in verschiedenen Farbspektren (unter anderem Rot, Grün und Blau) sowie oft zusätzlich in monochromen Kanälen auf. Diese Aufnahmen erfolgen zeitversetzt in sehr kurzen Abständen.

Bunter Flieger auf Google Maps: Satellit erwischt Maschine im Flug

Weil sich ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit fortbewegt, ist es bei jeder Einzelaufnahme an einer leicht anderen Position. Beim Zusammensetzen des Farbbildes entstehen dadurch versetzte, bunte Umrisse – der sogenannte Regenbogen-Effekt.

Dieser Effekt ist seit Jahren bekannt und tritt immer wieder auf Satellitenbildern auf. Er wird „Regenbogen-Flugzeug“ oder „Rainbow Plane“ genannt.

Ähnliche Funde gab es bereits in anderen Regionen Deutschlands und weltweit. In der Regel bleiben die Bilder nur so lange sichtbar, bis Google die entsprechenden Kachelaufnahmen aktualisiert.

Regenbogen-Flugzeug in Google Maps über NRW aufgetaucht

Solche Unregelmäßigkeiten verschwinden in der Regel, sobald neue Bilddaten eingepflegt werden – in ländlichen Regionen geschieht das üblicherweise in Abständen von mehreren Jahren.

Das aktuelle Beispiel aus dem Kreis Kleve fügt sich in diese Reihe ein. Es zeigt anschaulich, wie moderne Satellitentechnik selbst alltägliche Bewegungen in der Luft in überraschende visuelle Effekte verwandeln kann.

Um welchen Flugzeugtyp es sich bei dem bunten Flugzeug genau handelt, ist unklar. Egal, ob es sich um einen Flieger von Boeing oder Airbus handelt – bald wird die seltene Erscheinung verschwunden sein. (mbr)