In Großbritannien sind vier Männer wegen des sexuellen Missbrauchs einer Frau schuldig gesprochen worden, nachdem diese von ihrem ehemaligen Ehemann im Internet angeboten worden war. Die Täter sind nach Angaben des Gerichts zwischen 32 und 62 Jahre alt, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Der Ehemann hatte sich zuvor in insgesamt 56 Anklagepunkten schuldig bekannt.

„Der heutige Schuldspruch ist eine Erleichterung – und zwar nicht nur für mich und meine Familie, sondern auch im Hinblick darauf, was dies für andere Frauen in der Zukunft bedeutet“, sagte die Frau dem Sender Sky News nach der Urteilsverkündigung. „Der Mensch, dem ich auf der Welt am meisten vertraut habe, hat mich auf die entsetzlichste Weise verraten.“ Die Verbrechen hätten „verheerende Auswirkungen“ auf ihr Leben und das ihrer Kinder gehabt.

Ex-Mann hatte Frau im Internet angeboten

Der ehemalige Ehemann hatte die Frau den Angaben zufolge über einen Zeitraum von 13 Jahren betäubt, vergewaltigt und über Internetseiten und Apps andere Männer eingeladen, ohne ihr Wissen Sex mit ihr zu haben. Der Mann saß über mehrere Jahre für die Konservative Partei im Stadtrat der Stadt Swindon. Ein sechster Angeklagter, ein 47-Jähriger, hatte sich zudem in weiten Teilen der Missbrauchsanklagepunkte schuldig bekannt.

Der Prozess gegen die Mittäter war der erste dieser Art im Vereinigten Königreich. Die Männer waren wegen mehrerer Fälle unter anderem von Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung angeklagt. Das Strafmaß wird – wie in Großbritannien üblich – erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, voraussichtlich im Dezember. (dpa/red)