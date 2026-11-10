In der Hamburger Hafencity sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei am Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. In einer Wohnung südlich von Stuttgart werden am Vormittag zwei Tote entdeckt–- die Polizeibehörden prüfen einen Zusammenhang. Was wir wissen und was nicht:

Was wir wissen

Schüsse in Hamburg: In der Hamburger Hafencity sind eine Frau und ein Mann mutmaßlich durch Schüsse verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei war kurz vor 9.00 Uhr alarmiert worden, weil ein Mann Schussgeräusche gehört hatte.

Tote in Baden-Württemberg: In einer Wohnung in Eningen unter Achalm (Großraum Stuttgart) wurden am Vormittag zwei Tote gefunden. Die Polizei Reutlingen prüft einen Zusammenhang mit der Tat in Hamburg und steht dazu mit den Hamburger Kollegen in Kontakt. Die Mordkommission des Landeskriminalamts ermittelt.

Tatverdächtiger: Der mutmaßliche Täter in Hamburg, ein 68-jähriger Deutscher, wurde am Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. Der Mann habe sich ersten Erkenntnissen zufolge selbst getötet, sagte ein Polizeisprecher. Nach Informationen des Südwestrundfunks soll der Verdächtige aus Baden-Württemberg kommen.

Polizeieinsatz in Eningen unter Achalm Copyright: Enrique Kaczor/dpa

Mutmaßliches Motiv: Das Motiv der Tat in Baden-Württemberg liegt laut einem Polizeisprecher wohl im familiären Bereich. Auch das Motiv der Schüsse in Hamburg liegt nach ersten Erkenntnissen der Ermittler im familiären Bereich.

Polizeieinsatz an der Elbphilharmonie: Spezialkräfte der Polizei waren in Schutzanzügen an der Elbphilharmonie im Einsatz, weil sie davon ausgegangen waren, dass der Täter bewaffnet ist und möglicherweise Zugriff auf gefährliche Stoffe hatte. Dies bestätigte sich laut Polizeisprecher nicht.

Kinder: Nach den Schüssen in der Hafencity betreute die Polizei dem Sprecher zufolge eine „mittlere zweistellige Zahl an Kindern“ in der Elbphilharmonie. Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert statt. Das Konzerthaus wurde nach den Schüssen teilweise geräumt.

Was wir nicht wissen

Zusammenhang der Taten: Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den Taten in Hamburg und Eningen unter Achalm in Baden-Württemberg besteht, war zunächst offen. Die Reutlinger Polizei prüft dies nach eigenen Angaben. Ein Hamburger Polizeisprecher sagte, dies sei Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Ablauf von Tat in Hamburg: Noch offen ist, wie sich die Schüsse in der Hamburger Hafencity abgespielt haben, welche Waffe verwendet wurde und wann genau der Tatverdächtige gestorben ist.

Details zu Tat in Eningen: Zu Herkunft und Todesursache der beiden Toten in Eningen machte ein Sprecher der Polizei Reutlingen zunächst keine Angaben. Geschlecht, Alter und Auffindesituation wurden ebenfalls zunächst nicht öffentlich gemacht.

Zustand der Verletzten: Zum Gesundheitszustand der beiden Verletzten in Hamburg gab es zunächst keine Angaben. Ihr Alter wurde auch nicht genannt.

Beziehung zum Täter: Unklar ist zudem, in welcher Beziehung die beiden Toten zu dem Verdächtigen stehen. Gleiches gilt für die beiden durch Schüsse verletzten Personen. (dpa)