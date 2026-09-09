In einer Lidl-Filiale in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Nachmittag eine Frau getötet worden. Der mutmaßliche Täter sei schwer verletzt und ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nach Lübeck gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Der Bereich um den Tatort am Bahnhof der Stadt südlich von Lübeck sei weiträumig abgesperrt worden. „Derzeit besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.“ Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Angriff im Kassenbereich

Berichten mehrerer Medien zufolge soll es sich um einen Messerangriff gehandelt haben. Den „Kieler Nachrichten“ zufolge sollen sich während der Tat rund 20 Kundinnen und Kunden in dem Discounter aufgehalten haben. Ein Zeuge habe erzählt, dass er mit einem anderen Mann den Täter überwältigt habe. Er hatte demnach den Eindruck, dass sich Täter und Opfer nicht kannten.

Laut „Bild“ stach der Mann im Kassenbereich auf die Frau ein. Zwei Bauarbeiter hätten eingegriffen und seien mit Flaschenauf den Angreifer losgegangen, hätten ihn so überwältigt. Trotz des mutigen Eingreifens der beiden Zeugen kam für die Frau jede Hilfe zu spät. (dpa/mg)